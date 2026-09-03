Ankara Beypazarı'nda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Fasıl Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, can kaybı yaşanmadı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da Beypazarı'nda iki otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Beypazarı'nın Fasıl Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda yer alan toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Can kaybının yaşanmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Beypazarı'nda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?