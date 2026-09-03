Ankara Beypazarı\'nda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi hafif yaralandı

Ankara'da Beypazarı'nda iki otomobilin çarpışması nedeniyle meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Beypazarı'nın Fasıl Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda yer alan toplam 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Can kaybının yaşanmadığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.