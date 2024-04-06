Ankara Büyükşehir Belediyesi Bayram Hazırlıklarını Tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm birimleri ile bayram hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, vatandaşların sorunsuz bir bayram tatili geçirmesi için 48 itfaiye istasyonu ve 320 personeli ile Ramazan Bayramı'nda da 7 gün 24 saat esasına göre görevde olacak.
Ramazan Bayramı tatili öncesi Başkentlileri yangın, gölet ve barajlarda boğulma riskine karşı uyaran Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Levent Çeri, "Her zaman olduğu gibi bayramda da 7/24 esasıyla 48 itfaiye istasyonu ve 320 vardiya personelimiz ile görevimizin başındayız. Bayramımızı sevdiklerimizle huzur içerisinde geçirmek için bazı küçük önlemlerin tavsiyesinde bulunmak istiyoruz ki bu güzel bayramımız küçük ihmallerle trajediye dönüşmesin" dedi.
"Elektrik şalterleri ile su ve doğal gaz vanalarını kapatın"
Çeri, bayram tatilinde evlerinde bulunmayacak vatandaşlardan elektrik şalterleri ile su ve doğal gaz vanalarını kapatmalarını isteyerek, prizlerde elektrikli aletlerin takılı bırakılmamasının önemine değindi.
"Piknik sonrası ateşin söndüğünden emin olmalılar"
Mesire alanlarında yakılacak piknik ateşi konusunda da uyarıda bulunan Çeri, "Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bugünlerde mesire alanlarında vakit geçirmek isteyen ailelerin, piknik ateşi yakılmasına müsaade edilen güvenli alanları tercih etmeleri ve piknikleri sonrasında muhakkak ateşin söndüğünden emin olmaları gerekmektedir" diye konuştu.
"Birçok yangının sebebi dikkatsizlik, ihmal ve insan"
Hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşları serinlemek amacıyla göl, gölet ve barajlara girmemeleri konusunda uyaran Çeri, buralarda ateş yakılmaması gerektiğini de belirterek şunları söyledi:
"Sigara izmaritleri büyük yangınlara sebebiyet vermektedir. Unutmayalım ki birçok yangının sebebi maalesef dikkatsizlik, ihmal ve insan kaynaklıdır. Tedbiri elden bırakmadan güzel bir bayram olmasını temenni ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor; sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlar diliyorum." - ANKARA
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