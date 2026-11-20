Ankara'da çalıştığı eğlence mekanının kasasından 100 bin lira çalan kişinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya'da yer alan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddialara göre, Ramazan Altun, 100 bin lira borcunu ödemek isteyen arkadaşı K.T.'ye, parayı sahibi olduğu eğlence mekanındaki çalışanı Uğur Y.'ye (48) emanet etmesini istedi. K.T.'yi işletmede karşılayan Uğur Y., teslim aldığı 50 bin liralık 2 para destesini kasaya koydu. Ardından kasadaki paraları montunun cebine koyan Uğur Y. bir süre sonra mekandan ayrıldı. Çalışanına telefonla ulaşamaması üzerine şüphelenen Altun durumun farkına kamera kayıtlarını inceledikten sonra vardı. Uğur Y.'den şikayetçi olduğunu söyleyen Altun hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Polis ekiplerince Uğur Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

"Güvendiğim biriydi"

Olayla ilgili konuşan Altun: "3 seneye yakındır bizimle çalışıyordu. Aramızda herhangi bir sorun yoktu. Bir arkadaşımdan 100 bin lira alacağım vardı. Evde olduğumu ve dükkandan birine bırakmasını istedim. Uğur'a teslim edeceğini söyledi. Daha sonra çalışanım beni aradı ve 100 bin lirayı teslim aldığını söyledi. Parayı ilk önce kasaya koymuş. Daha sonra da alıp gitmiş. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Geçmişte paraya ihtiyacı olduğunu söylediğinde yardım da etmiştik. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Öyle birisi değildi. Şikayetçi olduk. Telefonu kapalı. Evinde de değil. Ulaşamıyoruz. Dükkana geldiğimde nerede olduğunu sordum. Telefonu kapalıydı. Asla telefonunu kapatmazdı. Güvendiğim biriydi. Kamera kayıtlarını incelediğimde ne olduğunu anladım. Ondan böyle bir şey beklemezdim. O para onu kurtarmaz. Bizi de batırmaz ama yaptığı şey zorumuza gitti. Çok üzüldük" dedi.