Ankara'da seyir halindeyken arızalanan belediye otobüsünde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çankaya ilçesi Meşrutiyet Caddesi'nde seyir halindeki 06 BE 2057 plakalı EGO otobüsünde motor arızası nedeniyle yangın çıktı. Yolcular ve sürücü otobüsten tahliye edilirken, çıkan yangın çevredeki vatandaşların ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otobüste hasar oluştu.

"Zor da olsa söndürdük"

Yangına müdahale eden esnaflardan Serkan Ataman, "Otobüs sürücüsü aracını çalıştırmaya çalışıyordu. Aracın arkasından dumanlar yükseldiği zaman kendisini uyardık. Sürücü durumun farkında değildi. Bizler de yangın tüpleriyle müdahale ederek, zor da olsa söndürdük. Etkilenen kimse olmadı. Panikle atlatmış olduk" dedi.