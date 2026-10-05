Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı - Son Dakika
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Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı

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Ankara Çankaya\'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
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Ankara Çankaya'da bir otelin 6. katından park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan kadın hastanede müşahede altına alınırken, düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ve soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir otelin 6'ncı katından otomobilin üzerine düşen kadın ağır yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen kadının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

OTELDE 3,5 AYDIR YALNIZ KALIYORMUŞ

Olay, Çankaya ilçesi Strazburg Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, N.G.G isimli kadın bir otelin 6'ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın müşahede altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralı kadının olayın meydana geldiği otelde yaklaşık 3,5 aydır yalnız kaldığı öğrenildi.

"DURUMU İYİ DEĞİLDİ"

Olayla ilgili konuşan görgü tanıklarından Abdulkadir Otar, "O sırada otoparktaydım. Gürültü duydum. Baktığımda otomobilin üzerinde kadını gördüm. Genç yaşlardaydı. Sağlık ekiplerine durumu bildirdim. Gelip yaralı kadını alıp gittiler, polisler de incelemelerde bulundu. Son gördüğümde yaşıyordu, hareket ediyordu ama durumu iyi değildi" dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaÇankayaAnkaraGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı - Son Dakika
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