Ankara-Çankırı Yolunda Yağmur Nedeniyle Zincirleme Kaza

3.Sayfa

Ankara- Çankırı yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ankara-Çankırı yolu Çankırı Bulvarı Tekebeli mevkiinde meydana geldi. Akyurt istikametinde, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada üç araç birbirine çarparken, araçlardan biri takla attı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda şu ana kadar yaralı bilgisi bulunmazken, yetkililer sürücüleri yağışlı hava koşullarında dikkatli olmaya davet etti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANKARA