Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve polis ortak çalışma yürüttü

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve polis ortak çalışma yürüttüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü. Çalışmalar, her iki kurumun görevlilerince Başsavcılığın koordinesinde gerçekleştirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında;
Kaynak: İHA
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