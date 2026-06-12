Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Aykut Çelik atandı - Son Dakika
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Aykut Çelik atandı

12.06.2026 11:14
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Aykut Çelik, Yargıtay'a atanan Gökhan Karaköse'nin yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı.

HSK Birinci Dairesi'nin adli yargı kararnamesine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Yargıtay üyeliğine atanan Gökhan Karaköse'nin yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik atandı. Ayrıca Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Başsavcılığı, Yerel Haberler, Yargıtay, Politika, 3. Sayfa, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Aykut Çelik atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nalan Apop Nalan Apop:
    bu atamalar yapılırken prosedürlerin düzgün bir şekilde uygulandığını görmek güzel ama halkın gözünde bu tür değişikliklerin şeffaflığı da önemli değil mi böyle hususlarda hep merak ediyorum yetkililer ne kadar açık davranıyor 0 0 Yanıtla
  • Özlem Bal Özlem Bal:
    insan kaynağı yönetiminde bu şekilde değişiklikler yaşanıyor işler nasıl akslamadan devam edebiliyor merak ettim yine de süreci başarıyla yöneteceklerine inanıyorum 0 0 Yanıtla
  • Serpil Gül Serpil Gül:
    bu tür atamalar yapılırken denetim mekanizmaları yeterince işliyor mu bunu sorgulamak lazım 0 0 Yanıtla
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