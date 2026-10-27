Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis operasyonunda 55 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis operasyonunda 55 kişiyi gözaltına aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis operasyonunda 55 kişiyi gözaltına aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis operasyonunda 55 kişiyi gözaltına aldı
Haber Videosu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi; gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 55'i gözaltına alındı. 23 şirkete kayyım atanırken, toplam şüpheli işlem hacminin yaklaşık 21 milyar 319 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis sitelerini işlettiği, bu sitelerin altyapı, yazılım ve çağrı merkezi faaliyetlerini yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 55'i yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 23 şirkette arama yapılarak kayyım atanırken, şüphelilerin ve şirketlerin toplam şüpheli işlem hacminin yaklaşık 21 milyar 319 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerini işlettikleri, söz konusu sitelerin altyapı, yazılım ve çağrı merkezi faaliyetlerini yürüttükleri teknik dinleme ve çalışmalar sonucunda belirlendi.

Şirketler üzerinden yasa dışı bahis ağı kurmuşlar

Soruşturma dosyası kapsamında örgüt faaliyetlerinde bulunan şüphelilerin, kurdukları şirketler aracılığıyla yasal ticari faaliyetlerinin yanı sıra yasa dışı bahis işleriyle de uğraştıkları tespit edildi. Örgüt liderinin kurduğu şirketlerden gelen paraları kendi kişisel hesaplarına aktardığı, şirketlerde çalışan kişiler aracılığıyla kripto varlık borsaları üzerinden yasa dışı bahis sitelerinde çalışanların maaşlarının ödendiği anlaşıldı.

18 ilde eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda 27 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere Adana, Aydın, Batman, Eskişehir, Şanlıurfa, Mersin, Yalova, Kahramanmaraş, İzmir, Sivas, Diyarbakır, Siirt, İstanbul, Antalya, Hatay, Erzurum ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu toplam 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan 79 şüpheliden 55'i yakalanarak gözaltına alındı.

23 şirkete kayyım atandı

Soruşturma kapsamında 23 şirkette arama yapılarak kayyım atanırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin ve şirketlerin toplam şüpheli işlem hacminin yaklaşık 21 milyar 319 milyon lira olduğu tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin kullandığı yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli getirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Ankara Başsavcılığı3. SayfaKayyumGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar 3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar
Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Mike Tyson İstanbul’a geldi Tuzlu Kahve iddiası güçlendi Mike Tyson İstanbul’a geldi! Tuzlu Kahve iddiası güçlendi
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Cadılar Bayramı’nda ırkçılık rezaleti Ağızlarından zehir saçtılar Cadılar Bayramı'nda ırkçılık rezaleti! Ağızlarından zehir saçtılar
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
10:05
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi...
Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
09:51
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
09:05
İsrail’de kader günü 7,3 milyon seçmen sandık başında
İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
08:40
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
08:28
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 10:51:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis operasyonunda 55 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei