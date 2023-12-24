Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından şehitlere yönelik suç içeren paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.