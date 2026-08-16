Ankara'da 1,34 Milyar TL'lik Altın Ele Geçirildi
Ankara'da çıkan suç örgütü soruşturmasında 200 kg külçe altın bulundu, değeri 1,34 milyar TL.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çıkar amaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilogram külçe altın ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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