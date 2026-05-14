Ankara\'da 1,5 Ton Kaçak Zeytinyağı Ele Geçirildi

Ankara'da bir iş yerinde 845 bin lira değerinde bir buçuk ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kanuna aykırı yöntemlerle piyasaya zeytinyağı sürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 845 bin lira değerinde bir buçuk ton kaçak zeytinyağı ele geçirdi. İş yeri sahibi O.E.Ö. gözaltına alındı. - ANKARA