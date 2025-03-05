Ankara'da 15 Yaşındaki Kızın Gaspı: Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da 15 Yaşındaki Kızın Gaspı: Saldırgan Yakalandı

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Ankara'da 15 yaşındaki kızı bıçakla gasp eden 46 yaşındaki saldırgan, güvenlik kamerası kayıtlarıyla yakalandı.

05.03.2025 13:12
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Ankara'da 15 yaşındaki kızı bıçakla gasp eden saldırgan yakalandı

ANKARA - Ankara'da, 15 yaşındaki kızı bıçakla gasp eden saldırgan 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenciyi kalçasından bıçaklayıp telefon ile parasını gasp eden 46 yaşındaki S.P., Yenimahalle İlçe Emniyet ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, titiz çalışma sonucu 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalanarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki öğrencinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da 15 Yaşındaki Kızın Gaspı: Saldırgan Yakalandı - Son Dakika

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