Ankara'da Karşı Yönden Gelen Araçların Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Ankara'da Karşı Yönden Gelen Araçların Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Ankara\'da Karşı Yönden Gelen Araçların Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Sincan'da meydana gelen kazada, karşı yönden gelen iki aracın çarpışması sonucu toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.04.2024 16:19  Güncelleme: 16:23
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Ankara'da, karşı yönden gelen 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Sincan'da, karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını öğrenildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Karşı Yönden Gelen Araçların Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Karşı Yönden Gelen Araçların Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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