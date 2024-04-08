Ankara\'da Karşı Yönden Gelen Araçların Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Ankara'da, karşı yönden gelen 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır toplam 5 kişi yaralandı.
Sincan'da, karşı yönden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını öğrenildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla çevre hastanelere nakledildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 41 yaşındaki Selda D.'nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm sebebi belirlenecek şekilde Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Niğde'de yapımına devam edilen patates deposunun çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Hatay'ın Belen İlçesi, Şekere Otoban yolu girişindeki çalılık ve otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen konteyner yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından konteyner da soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Tomruksuyu Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Özge Ulusoy, Ramazan Bayramı öncesi babasının mezarını ziyaret etti. Babasına karşıdan karşıya geçerken çarparak ölümüne neden olan sürücünün tutuklanmamasına ateş püsküren Ulusoy, "Babamın katili 15 aydır dışarıda, bir de video olmasına rağmen babamı suçluyor. Yemin ederim ki ömrüm yettikçe babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım" dedi.
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