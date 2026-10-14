Ankara'da 3 aylık takibin ardından 6 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da 3 aylık takibin ardından 6 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi

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Ankara'da 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Çankaya ve Etimesgut'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı, 6 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, operasyon sonucunda 6 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda yapay zeka destekli analiz sistemleriyle, sistem üzerinden yapılan tespitlerde İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüpheliler yakın takibe alındı. Şüphelilere yönelik polis ekiplerince sürdürülen 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, 12 Ekim'de Ankara'nın Çankaya ve Etimesgut ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 6 kilo 660 gram metamfetamin, 1 litre 800 mililitre sıvı metamfetamin, 2 hassas terazi ve metamfetamin üretiminde ve paketlenmesinde kullanılan muhtelif materyaller ele geçirildi, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli tahkikatın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
OperasyonGüvenlik3. SayfaÇankayaAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da 3 aylık takibin ardından 6 kilo 660 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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