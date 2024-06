Ankara'da 300 Ton Sahte Gıda Ele Geçirildi

3.Sayfa

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Yaklaşık 300 ton civarında sahte gıda maddesi, peynir, zeytin, süt ürünleri ve diğer süt ürünlerinden mamul ele geçirildi" dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen sahte gıda operasyonunun ardından basın açıklamasında bulundu. Vali Şahin, tağşiş edilen ve sahte üretilen gıdalarla vatandaşların zehirlenmesi ihtimallerine karşı kolluk kuvvetleri ve İl Tarım Müdürlüğünün ciddi kontrol ve denetimler yaptığını söyledi.

Yılbaşından sonra Jandarma ve İl Tarım Müdürlüğünün birlikte yaptığı 6 ayrı operasyonda 150 ton bozuk ve sahte gıda yakalandığını vurgulayan Vali Şahin, "Bunların sorumluları adalete teslim edilmiştir. Ancak bu yakalananlar genellikle satış yerlerindeydi. Yine arkadaşlarımızın yaptığı ileri çalışmalarla bunların nerede üretildiği, nasıl üretildiği konusunda ciddi ve bugün sonuç alıcı başarılı bir netice ortaya çıktı. Burada gördüğünüz, bu iş yerinde arkadaşlarımızın yaptığı denetimde yaklaşık 300 ton civarında sahte gıda maddesi, peynir, zeytin süt ürünleri ve diğer süt ürünlerinden mamul diğer malzemeler ele geçirildi. Tabii gereği yapılacak. Adli mercilere konu derhal intikal ettiriliyor ve bozuk gıdalar da hemen imha edilmek üzere arkadaşlarımız tarafından kamyonlara yüklenerek ilgili yerlere taşındı" dedi.

"Vatandaşlarımız bizlere müracaat etmekten lütfen çekinmesinler"

Vatandaşlara bozuk, zamanı geçmiş ve miadı dolmuş ve sahte gıdalar yedirecek kişilerle amansız bir şekilde mücadelelerini sürdürüleceklerini belirten Vali Şahin, "Bundan sonra bu konu çok daha ağırlıklı bir şekilde hem kolluk kuvvetlerimiz hem gıdadan sorumlu ilgili kurumlarımız, İl Tarım Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm piyasalarda tüm satış yerlerinde ve imalat yerlerinde sıklıkla denetlenecek ve gereği vatandaşımızın sağlığıyla oynayan insanlara yapılması gereken adli bütün işlemler bu yaptıkları maalesef hepimizin yüzünü kızartması gereken fiilleri inşallah en ağır şekilde hak ettikleri şekilde cezalandırılacaktır" diye konuştu.

Vatandaşlarda internet üzerinden satışı yapılan ucuz gıdalara dikkat etmeleri uyarısında bulunan Vali Şahin, şunları kaydetti:

"Gerçekten arada fahiş fark varsa bunu biraz teenni ile karşılayıp ilgili mercilerle bunu gerekirse laboratuvarlarda testini istesinler. Biz vatandaşımızın bu anlamda herhangi bir sebeple aldatılmasından, sağlığının tehdit edilmesinden ve tehlikeyi düşürmesinden bir defa idare olarak çok rahatsızız ve bunun gereğini yapıyoruz, yapacağız. Vatandaşlarımız bu konuda da bizlere müracaat etmekten lütfen çekinmesinler her an hem kolluk kuvvetlerimiz hem gıda ile ilgili birimlerimiz vatandaşlarımızın şikayetine açıktırlar. Her zaman onlara yardımcı olmaya hazırdırlar." - ANKARA