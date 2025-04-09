ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız - Son Dakika
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ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

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ABD'den Çin ile son dönemde yaşanan krizi daha da derinleştirecek bir ziyaret geldi. Panama'ya çıkarma yapan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth "Panama Kanalı'nı Çin'in etkisinden hep birlikte geri alacağız ve bunu diğer yetenekli, aynı düşüncedeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte yapacağız" açıklamasında bulundu.

09.04.2025 07:21  Güncelleme: 07:33
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyareti sırasında Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ile Panama City'de ortak basın toplantısı düzenledi.

"HEP BİRLİKTE GERİ ALACAĞIZ"

Burada yaptığı konuşmada Hegseth, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisine işaret ederek, "Panama Kanalı'nı Çin'in etkisinden hep birlikte geri alacağız ve bunu diğer yetenekli, aynı düşüncedeki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte yapacağız." ifadesini kullandı.

"ÇOK NET OLMAK İSTİYORUM"

Hegseth, "Çok net olmak istiyorum: Çin bu kanalı inşa etmedi. Çin bu kanalı işletmiyor ve Çin bu kanalı silahlandırmayacak." diyerek, ABD'nin Orta Amerika ülkesiyle ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğini savundu.

TRUMP'IN SÖZLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra şubat ayında Kongre'de yaptığı konuşmada, "Ulusal güvenliğimizi daha da artırmak için yönetimim Panama Kanalı'nı geri alacak." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı daha önceki açıklamalarında da Panama'daki ABD askeri varlığını artırarak Çin'in buradaki etkisini, özellikle de kanala erişimini azaltmak amacında olduklarını söylemişti.

Yıllık değeri yaklaşık 270 milyar dolar olan ABD konteyner trafiğinin yüzde 40'ından fazlasının Panama Kanalı'ndan geçtiği belirtiliyor.

ABD\'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

Uluslararası İlişkiler, Panama Kanalı, Politika, Panama, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız - Son Dakika

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