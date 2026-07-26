Ankara'da 4.133 Metruk Araç Tespit Edildi

, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara'da son 2 yılda 4 bin 133 metruk aracın tespit edildiğini açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, metruk araçların oluşturabileceği güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ve vatandaşların huzur ile güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, İçişleri Bakanlığının "Hurda/Atıl Araçların Toplatılması" konulu genelgesi doğrultusunda mahalle ve ara sokaklarda gerçekleştirilen alan taramaları ile vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler titizlikle değerlendirilerek metruk araçlar tespit ediliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında; park sorununa neden olan, çevre kirliliği oluşturan ve suç işlemeye elverişli ortam oluşturabileceği değerlendirilen araçların kaldırılmasına yönelik işlemler kararlılıkla yürütülüyor.

4 bin 133 metruk araç tespit edildi

Bu kapsamda son iki yılda Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Etimesgut, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde toplam 4 bin 133 metruk araç tespit edildi. Tespit edilen araçlardan 3 bin 328'i bulundukları yerlerden kaldırılırken, 805 araç hakkında ilgili kurumlarla yazışma gerçekleştirildi. 90 araç için ise idari para cezası uygulandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin korunması, çevre güvenliğinin sağlanması ve suç oluşumuna zemin hazırlayabilecek unsurların ortadan kaldırılması amacıyla metruk araçlara yönelik çalışmalarına vatandaşların desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.