Ankara'da 4.133 Metruk Araç Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ankara'da 4.133 Metruk Araç Tespit Edildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü, son 2 yılda 4.133 metruk aracı tespit ederek kaldırma işlemleri sürdürüyor.

, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Ankara'da son 2 yılda 4 bin 133 metruk aracın tespit edildiğini açıkladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, metruk araçların oluşturabileceği güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ve vatandaşların huzur ile güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, İçişleri Bakanlığının "Hurda/Atıl Araçların Toplatılması" konulu genelgesi doğrultusunda mahalle ve ara sokaklarda gerçekleştirilen alan taramaları ile vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler titizlikle değerlendirilerek metruk araçlar tespit ediliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında; park sorununa neden olan, çevre kirliliği oluşturan ve suç işlemeye elverişli ortam oluşturabileceği değerlendirilen araçların kaldırılmasına yönelik işlemler kararlılıkla yürütülüyor.

4 bin 133 metruk araç tespit edildi

Bu kapsamda son iki yılda Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Pursaklar, Etimesgut, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde toplam 4 bin 133 metruk araç tespit edildi. Tespit edilen araçlardan 3 bin 328'i bulundukları yerlerden kaldırılırken, 805 araç hakkında ilgili kurumlarla yazışma gerçekleştirildi. 90 araç için ise idari para cezası uygulandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin korunması, çevre güvenliğinin sağlanması ve suç oluşumuna zemin hazırlayabilecek unsurların ortadan kaldırılması amacıyla metruk araçlara yönelik çalışmalarına vatandaşların desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, 3. Sayfa, Ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da 4.133 Metruk Araç Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı Kayseri’de 3 kişiyi katleden firari sanık Gürcistan’da yakalandı
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

09:01
Türkiye’nin mobilya devi resmen satıldı Üçüncü kez el değiştirmiş oldu
Türkiye'nin mobilya devi resmen satıldı! Üçüncü kez el değiştirmiş oldu
08:32
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü
Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya tribünden atlayıp hakemin üzerine yürüdü
08:25
Adana’da 24 saatte kanlı bilanço 3’ü kadın 6 kişi öldürüldü
Adana'da 24 saatte kanlı bilanço! 3'ü kadın 6 kişi öldürüldü
08:10
Gürsel Tekin “Kendimi asarım“ demişti Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı
Gürsel Tekin "Kendimi asarım" demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı
07:52
Trump zor durumda Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
Trump zor durumda! Uyarı sonrası dünyayı tedirgin eden plandan vazgeçti
07:46
Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı
Temmuz sıcağında bir ilimizi sel vurdu: İlçe merkezi su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 10:04:02. #7.12#
SON DAKİKA: Ankara'da 4.133 Metruk Araç Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.