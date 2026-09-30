Ankara\'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyeliğinden aranan şahıs tutuklandı

Ankara'da 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ üyeliğinden aranan şahıs tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı operasyonuyla yakalandı. Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şahıs tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Ankara'da FETÖ üyeliğinden aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. yakalandı. Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şahıs adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Kaynak: İHA
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