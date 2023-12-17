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Ankara'da 7 yabancı uyruklu şahıs doğalgaz sızıntısından zehirlendi - Son Dakika
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Ankara'da 7 yabancı uyruklu şahıs doğalgaz sızıntısından zehirlendi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 yabancı uyruklu şahıs doğalgaz sızıntısından zehirlendi.

Ankara\'da 7 yabancı uyruklu şahıs doğalgaz sızıntısından zehirlendi
17.12.2023 - 10:59,
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 yabancı uyruklu şahıs doğalgaz sızıntısından zehirlendi.

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Ufuktepe Kanuni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Ali Ekşioğlu Sokağı'nda 5 katlı apartmanın 1'inci katında oturan yabancı uyruklu 7 kişiden bir süre haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girerken 7 kişinin hareketsiz olduğunu gördü. Sağlık ekipleri evde bulunan Sadeer Ziyad Tarıq, Kutaıba Ziyad Tarıq, Tarıq Ziyad Tarıq, Shatha Khalıd Mohammed, Ziyad Tarıq Hasan, Tasneem Ziyad Tarıq ve Baneq Ziyad Tarıq'a yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken 7 kişinin doğalgaz sızıntısından zehirlendiği belirlendi. Olay yerine gelen doğal gaz ekipleri apartmanda gaz kaçağı olup, olmadığının tespitini yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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