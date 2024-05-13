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Ankara'da 9 kişiyi taşıyan minibüs takla attı

ANKARA - Şanlıurfa'dan Eskişehir'e 9 kişi taşıyan minibüs, Ankara'nın Haymana ilçesinde kontrolden çıkarak takla attı.

Edinilen bilgiye göre olay, Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan Eskişehir istikametine giden Hüseyin Kaya hakimiyetindeki 02 DZ 462 plakalı minibüs, Haymana mevkiinde kontrolden çıkarak takla attı. Minibüs içerisinde bulunan Kaya ailesinin 9 ferdi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.