Psikolojik tedavi gören çiftin korkunç sonu

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Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

Ankara'nın Sincan ilçesinde ruhsal sorunları bulunan bir adam, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİSİNİN DE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle ilaç kullanan Yücel D. (49), yine kendisi gibi aynı rahatsızlığa sahip eşi Meryem D.'ye kendisini aldattığını ileri sürerek bıçakla saldırdı.

EŞİNİ YARALAYIP İNTİHAR ETTİ

Eşini ağır yaralayan şahıs, daha sonra bıçağı kendi boğazına sapladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yücel D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yoğun bakım servisine alınan Meryem D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.