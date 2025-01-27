Psikolojik tedavi gören çiftin korkunç sonu - Son Dakika
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Psikolojik tedavi gören çiftin korkunç sonu

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Ankara'da kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini bıçakla ağır yaralayan şahıs, daha sonra intihar etti. Ruhsal problemleri olduğu öğrenilen çiftin uzun süredir ilaçlı tedavi gördüğü öğrenildi.

27.01.2025 18:24  Güncelleme: 08:31
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Ankara'nın Sincan ilçesinde ruhsal sorunları bulunan bir adam, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İKİSİNİN DE PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve bu nedenle ilaç kullanan Yücel D. (49), yine kendisi gibi aynı rahatsızlığa sahip eşi Meryem D.'ye kendisini aldattığını ileri sürerek bıçakla saldırdı.

Psikolojik tedavi gören çiftin korkunç sonu

EŞİNİ YARALAYIP İNTİHAR ETTİ

Eşini ağır yaralayan şahıs, daha sonra bıçağı kendi boğazına sapladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yücel D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yoğun bakım servisine alınan Meryem D.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Psikolojik tedavi gören çiftin korkunç sonu
Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Psikolojik tedavi gören çiftin korkunç sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Filozof sn.:
    Bu ülke 23 yılda o hale geldiki psikolojinin saglam kalması zaten imkansız oldu malesef 99 29 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    aslında ailelerin çok dikkat etmesi gereken bir konu.eğer evladınız evlenme ehliyetine haiz değilse evlendirmeyin.beden ruhen hasta kişiler evlilikleri yürütemezler, böyle acı olaylar meydana gelir. 86 1 Yanıtla
  • Enver Işık:
    Mal lâ bu millet. Bunu bile siyasete ekonomiye dayandırıyor. Beyinsizler dolmuş güzel ülkem. Salak ekonomi ve siyaset olsa tüm gazzeliler intihar etmeli adamlarda içecek su bile yok. Azıcık beyninizi kullananın. Çok az da olsa kullanın. Adamlar mundar hayvan leşi yiyor. Onlar ekonomi siyaset deyip intihar etmiyor. Hele bütün aile fertleri bomlarla yakılmış parçalanmış. 53 28 Yanıtla
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