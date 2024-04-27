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Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden adam öldürme suçlamasıyla iddianame hazırlandı

Ankara\'da alacak verecek meselesi yüzünden adam öldürme suçlamasıyla iddianame hazırlandı

Ankara eski Tren Garı önünde alacak verecek meselesi nedeniyle Tayfun Kayın'ı başından vurarak öldüren İrfan Öztaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Öztaş hakkında ayrıca 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da hapis cezası talep edildi.

27.04.2024 12:49
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Ankara eski Tren Garı önünde alacak verecek meselesi nedeniyle Tayfun Kayın'ı başından vurarak öldüren İrfan Öztaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde sanık İrfan Öztaş, Çankaya'da olayda kullandığı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık muayenesinin ardından adliyeye sevk edilen Öztaş çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Senet üzerinde oynayıp beni borçlandırdı"

Savcılıkta verdiği ifadesinde, maktul Tayfun Kayın'ı geçmişten tanıdığını iddia eden sanık İrfan Öztaş, "Tayfun Kayın'a uyuşturucu madde getirmesi için para verdim. Tayfun uyuşturucu madde getirmedi. Beni dolandırdı. Benden 30 bin liralık senet aldılar. Bu senet üzerinde oynama yaparak 30 milyon lira borçlandırdılar. Mal varlıklarıma tedbir koyuldu. 6 tane arsa, 1 tane ev ve aracımı bana uyuşturucu kullandırarak imzamı alıp elimden aldılar. Şikayetçi oldum, tanımadığım iki şahıs benim şikayetimi geri çekmem konusunda sürekli tehdit etti" iddialarına yer verdi.

Olay günü, Kayın'ın kendisine ağır küfürler ettiğinden dolayı onu dövmek istediğini söyleyen sanık Öztaş, silahın nasıl patladığını anlayamadığını da sözlerine ekledi.

"Öldürme kastı olsaydı, tüm kurşunları ateş ederdi"

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameye karşı sanık avukatı Ali Erdem ise, "Müvekkil ile maktul arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunmaktadır. Buna rağmen müvekkilim direkt olarak ateş etmemiştir. Arbede sırasında silah ateş almıştır. Müvekkilimin öldürme kastı olsaydı, silahındaki tüm kurşunları ateş ederdi. Kasten öldürme kastı yoktur" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu sanık İrfan Öztaş hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olayın geçmişi

Olay 13 Mayıs 2023 tarihinde Ankara eski Tren Garı önünde meydana geldi. İddianameye göre tutuklu sanık İrfan Öztaş, arkadaşı Murat B.'ye uyuşturucu maddeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Ardından Murat B., daha önceden uyuşturucu madde aldığı Tayfun Kayın'ı aradı. Kayın'ın geldiğini gören Öztaş belinden silah çıkarttı. Silahı gören Kayın, ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Öztaş yanına Murat B.'yi alarak Kayın'ı takip etmeye başladı. Takip sonucu trafik ışıklarında Kayın'ı yakalayan Öztaş, tekrardan silahına davrandı. Kayın taksiden inerek Ankara Tren Garı'na kaçtı. Silahıyla birlikte eski Tren Garı'na giren Öztaş, Kayın'ı yakalayarak darbetti. Tartışma sonucu Öztaş'ın belindeki silahı ateş alırken, Kayın başından vurularak yere yığıldı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kayın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Soruşturma, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da alacak verecek meselesi yüzünden adam öldürme suçlamasıyla iddianame hazırlandı - Son Dakika

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