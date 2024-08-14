Ankara'da Alkollü Sürücü Taksi Durağına Çarptı - Son Dakika
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Ankara'da Alkollü Sürücü Taksi Durağına Çarptı

Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen bir araç, bir taksi durağının önünde park halindeki araçlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Taksiciler, kaza yapan araç sürücüsünün alkollü olduğunu iddia etti.

14.08.2024 15:26
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Ankara'da sürücüsü alkollü olduğu iddia edilen araç, bir taksi durağının önünde park halindeki araçlara çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde bir araç, Konut Kent 2 Taksi durağının önünde park halindeki iki araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taksiciler, kaza yapan araç sürücüsünün alkollü olduğunu iddia etti.

Aracın çok hızlı gelerek kazaya sebep olduğunu söyleyen taksi şoförü Furkan Değirmenci, "Gece saat 00.00 sularında yukarıdan gelen hızlı araç, duraktaki iki aracımızı şu bölgede tabiri caizse biçti. Şoför büyük ihtimalle alkollüydü. Araçları biçti. Yani biz daha önce de hani Konut Kent 2 Taksi durağı olarak yetkililere başvurduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi olsun, CİMER olsun çok yazı yazdık. Çünkü bizim durağımız şu an inanılmaz kötü bir yerde. Yani yukardan aşağı gelen araçlar kör nokta olduğu için görmüyor bazen. Sadece arabaların arka kısımlarını görüyorlar, diğer kısımlarını görmüyorlar. Biz Büyükşehir Belediyesine yazımızı yazdık, dilekçemizi de verdik, gönderdik ama hiçbir şekilde bir dönüş alamadık. Bu kaza bekleniyor muydu? Tabii ki bekleniyordu. Çünkü yokuştan aşağı gelen araba alkollü oluyor, gece hızlı geliyor. Yokuş var, oradan da etkileniyor. Durağımızın yenilenmesi lazım. Çünkü bütün civar duraklar yenilendi, bizimki yenilenmedi. Şoför olay anında yalanmadı. Herhangi bir yararlanması yoktu. Zaten alkollü olduğu için oturup kaldı, sonra ambulans geldi" diye konuştu.

"Aracın şoförü bayağı bir alkollüydü"

Durakta otururken duyduğu büyük bir gürültü ile dışarı çıktığını anlatan Mehmet Ali Şahin ise, "Bizim araçlara yukarıdan gelen araç çok hızlı bir şekilde çarptı. Aracın şoförü bayağı bir alkollüydü. Tamamen alkolü bir beyefendiydi, sağ önde de bir hanımefendi oturuyordu. Hanımefendiyi araçtan çıkartarak durağın önüne oturttuk ama aradan 15 dakika geçtikten sonra hanımefendi 'Aracı ben kullanıyordum' demeye başladı. Biz de ona itiraz ettik. O esnada tartışma da oldu ama ondan sonra ambulans ve polisler geldi. Olaya müdahale ettiler. Zaten tüm olayın görüntüleri bizim kameralarımızda var. Araç kamerasında da var, durağımızın kameralarında da var. Arkadaşımın ve benim arabamda büyük bir hasar var. Sonuçta bunların cezalandırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Alkollü Sürücü Taksi Durağına Çarptı - Son Dakika

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