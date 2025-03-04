Ankara\'da Araç Kazası: Sürücü Yaralandı

3.Sayfa

Ankara'da kontrolden çıkarak metrelerce savrulan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ankara- Samsun kara yolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 06 EZN 648 plakalı otomobil, ters yönde sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çabasıyla yaralı olarak çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA