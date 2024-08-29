Ankara'da Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Aranan Şüpheli Yakalandı

Ankara'da 2 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli güvenlik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli adli işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.08.2024 15:47
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Ankara'da 2 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli güvenlik ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli adli işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyetinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısları yakalamaya yönelik yürüttükleri çalışmalarla elde edilen bilgiler ışığında yapılan takipler sonucu, 2 ayrı suçtan 8 yıl 3 ay 14 gün hapis cezası olan ve bir çok suçtan aranma kaydı bulunan V.U. isimli şahsın 19 Mayıs Mahallesinde bulunduğu tespit edildi.

Aranan şahsı yakalamak üzere belirlenen adrese giden görevlilere havaya ateş ederek direnen V.U., yapılan müzakereler sonunda silahını bıraktı ve yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan aramada, 56 adet uyuşturucu hap,3 adet extacy hap, 29 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli V.U. gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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