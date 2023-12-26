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Ankara'da asfalt silindiri yokuşta kayarak 7 araca çarptı - Son Dakika
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Ankara'da asfalt silindiri yokuşta kayarak 7 araca çarptı

Ankara Mamak'ta yol çalışması sırasında asfalt silindiri yokuş aşağı sürüklenerek park halindeki 7 araca çarptı. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Hasar gören araçlar Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından çekiciyle kaldırıldı.

Ankara\'da asfalt silindiri yokuşta kayarak 7 araca çarptı
26.12.2023 - 22:29,
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Ankara'da asfalt silindiri yokuşta kayarak 7 araca çarptı

ANKARA - Ankara Mamak'ta yol çalışması sırasında asfalt silindiri yokuş aşağı sürüklenerek park halindeki 7 araca çarptı.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayındır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol çalışması sırasında asfalt silindiri sürücüsü kontrolünü kaybederek yokuş aşağı sürüklendi. Sürüklenen silindir, park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"7 tane arabaya vurdu"

Olaya tanıklık eden mahalle sakini Nurettin Aydın, kazayla ilgili gördüklerini şöyle anlattı:

"Silindir yukarıda benim oturduğum apartmandan ben geri geri çıkarken yukarıya doğru çıkıyordu. Tek bir kişi vardı silindirde. Tam tepeye çıktı ben o arada geri geri çıktım bir araba geldi arkamdan. O anda silindir yukarıda döner gibi oldu. Kendisi dönüyor zannettim, kayıyormuş. Silindir çok hızlanmıştı ben arabamı aşağıya bıraktım. Koştum geldim. Bütün arabalara vurarak buraya indi. 7 tane arabaya vurdu. Arabaların içinde kimse yoktu, park halindeydi."

Öte yandan, olay sonrası hasar gören araçlar Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Ankara, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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