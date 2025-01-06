Ankara'da AVM'de Tekmeli Yumruklu Kavga

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Ankara'da Nata Vega AVM'de müşteriler arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mamak ilçesindeki Nata Vega AVM'de müşteri oldukları iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son buldu. AVM içerisinde gençlerin kavga ettiği anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA