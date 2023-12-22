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Ankara'da başıboş köpeğin saldırısına uğrayan genç kamerada - Son Dakika
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Ankara'da başıboş köpeğin saldırısına uğrayan genç kamerada

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir genç, kaldırımda yürürken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı ve hafif şekilde yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Genç, saldırının ardından hastanede tedavi edildi.

22.12.2023 - 08:37,
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Ankara'da bir gencin başıboş köpeğin saldırısına uğradığı an kamerada

Başkentte kaldırımda yürüyen genç başıboş köpek saldırısı sonucu yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir genç, kaldırımda yürüdüğü esnada köpek saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İsmet Can Özmen isimli bir genç kaldırımda yürüdüğü esnada yanından geçen başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Şahsı, sol ayağından hafif ısıran köpek olay yerinden uzaklaşırken, saldırının ardından Polatlı Devlet Hastanesi'ne giden İsmet Can Özmen, saldırgan köpeğin kuduz olma ihtimaline karşı gerekli sağlık müdahalelerinin yapılmasının ardından hastaneden ayrıldı.

Ankara\'da başıboş köpeğin saldırısına uğrayan genç kamerada
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da başıboş köpeğin saldırısına uğrayan genç kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da başıboş köpeğin saldırısına uğrayan genç kamerada - Son Dakika
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