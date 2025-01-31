Ankara'da Başıboş Köpekler Mahalleliyi Uyutmuyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Başıboş Köpekler Mahalleliyi Uyutmuyor

Geniş Video İzle

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Başpınar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, başıboş köpeklerin çıkardığı gürültü ve agresif tavırları nedeniyle geceleri uyuyamıyor. Yetkililere yapılan başvurulara rağmen sorun çözülmedi.

31.01.2025 14:45  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da mahalleli başıboş köpekler nedeniyle geceleri uyuyamıyor

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan vatandaşlar, gruplar halinde gezen köpek sürülerinin birbiri ile kavgaları ve çıkardıkları sesler nedeniyle geceleri uykuya hasret kaldı.

Altındağ'ın Başpınar Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, başıboş köpeklerin gece saatlerinde çıkardığı gürültü nedeniyle uyku problemleri yaşıyor. Özellikle sokaklarda serbestçe dolaşan köpeklerin havlamaları ve sürü halinde hareket etmeleri, mahalle sakinlerine büyük zorluklar oluşturuyor.

Başıboş köpekler, hem gürültüyle hem de agresif tavırlarıyla halkı tedirgin ediyor. Gece boyunca uyumakta zorluk çeken vatandaşlar, bu durumu yetkililere defalarca bildirmelerine rağmen sorun henüz çözülmedi.

Mahalleli, yetkililerden başıboş köpeklerin toplanarak barınaklara yerleştirilmesini, aynı zamanda köpeklerin bakımı ve sahiplendirilmesi için çözüm önerileri sunulmasını talep ediyor.

"Kadınlar bu süreçte çok sıkıntı çekiyorlar"

Başpınar Mahallesinde esnaflık yapan Muammer Can, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben burada 7 yıllık bir esnafım ve kadınlar bu süreçte çok sıkıntı çekiyorlar. Yetkililerin buna bir el atması lazım. Kadınlarımız bizden yardım istiyor" ifadesini kullandı.

"Kadınlarımız ve çocuklarımız için çözüm bulunmasını rica ediyoruz"

Can, "Ben bu binada arka cephede oturuyorum. Arka cephede boş arazi olduğu için köpeklerin çoğu oraya doluşuyor. Kadınlarımız ve sabah okula giden çocuklarımız için buna bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz" diye konuştu.

"Kimse geceleri uyuyamıyor"

Can, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Geceleri uyuyamıyoruz. Hem biz hem de komşular dahil olmak üzere kimse geceleri uyuyamıyor. Havlama seslerinden uyuyamıyoruz. Kadınlar, köpek sürüsü gördüğünde bizden yardım istiyor. Acil bir işi çıkıyor, arabasının yanına gidemiyor. Köpekler saldırınca direkt dükkana kaçmaya çalışıyorlar. Bizden yardım istiyorlar. Köpekler kadınlara saldırdığı esnada kadınlar bakkalın içine geliyor. Bizden yardım istiyorlar."

"Köpekleri götürseniz iyi olur"

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise, "Korkuyor çocuklar. Köpek dostluğu olmaz. Köpek kapar da saldırır da her şeyi yapar. Köpekleri götürseniz iyi olur. Sabaha karşı havlıyorlar, uluyorlar. Bazen uyutmuyorlar" dedi.

Mahalle sakinleri Altındağ Belediyesi'ne başıboş köpeklerin toplatılması ve güvenli sokakların inşa edilmesi için de çağrı yaptı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Başpınar, Altındağ, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Başıboş Köpekler Mahalleliyi Uyutmuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
15:40 Henüz 22 yaşındaydı ’Sarı serum’ bir can daha aldı Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı
15:24 UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
10:34 Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar Araçlarını bırakıp pastaneye gittiler, döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadılar
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
00:34 İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye’den yaptı İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 18:22:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Başıboş Köpekler Mahalleliyi Uyutmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.