Ankara\'da başlayan orman yangını havadan görüntülendi

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınının etkili olduğu alan dronla havadan görüntülendi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı kırsal Şahinler Mahallesi yakınlarında dün saat 12.30'da çıkan yangın, Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Alevlerin etkilediği Kovacık ve Demirler mahallelerindeki 123 kişi tedbir amaçlı evlerinden tahliye edilirken, gece saatlerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ormanlık alan sabah saatlerine kadar yanmaya devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıkan manzara yangının etkisini gözler önüne serdi. Yangının etkisiyle kül olan Demirler köyü çevresindeki ormanlık alan ve Berçin Çatak Yaylası dron ile havadan görüntülendi. - ANKARA