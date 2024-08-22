Ankara'da başlayan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Kızılcahamam ilçesinde otluk kuru alanda başlayan ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana kadar yayılan yangınla ilgili soruşturmada 1 şüpheli Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelinin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edileceği öğrenildi. - ANKARA