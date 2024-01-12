 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ankara'da bataklığa saplanan eşek kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da bataklığa saplanan eşek kepçe yardımıyla kurtarıldı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir eşek bataklığa saplandı. Vatandaşların çabaları yetersiz kalınca Akyurt Belediyesi ekipleri devreye girdi. Kepçenin ucuna bağlanan halat sayesinde eşek kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Ankara\'da bataklığa saplanan eşek kepçe yardımıyla kurtarıldı
12.01.2024 - 11:50,
Abone Ol

Ankara'da bataklığa saplanan eşek, kepçenin ucuna bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde meydana geldi. Bataklığa saplanan eşeği gören vatandaşlar, eşeği bataklıktan kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Mesafenin uzaklığından dolayı eşeğe ulaşamayan vatandaşlar, Akyurt Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kepçe sevk edildi. Belediye ekipleri, kepçenin ucuna bağladıkları halat yardımıyla eşeği battığı yerden çıkardı. Ardından eşek sahibine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Akyurt, Ankara, Kurtarma, Hayvanlar, Olaylar, Belediye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da bataklığa saplanan eşek kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44
Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
10:28 Kadınları falakaya yatıran kargocunun cezasında indirim
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:06:00. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'da bataklığa saplanan eşek kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement