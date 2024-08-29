Ankara'da Belediye Otobüsü Şoförü Tarafından Darp Edilen Adam Tehdit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Belediye Otobüsü Şoförü Tarafından Darp Edilen Adam Tehdit Edildi

Ankara\'da Belediye Otobüsü Şoförü Tarafından Darp Edilen Adam Tehdit Edildi

Ankara'da yaşlı bir yolcuya hakaret eden belediye otobüsü şoförü, yolcuyu darp ederek tehdit etti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

29.08.2024 12:16  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da, yaşlı bir yolcuya hakaret ettiği için uyardığı belediye otobüsü şoförü tarafından darp edilen adam, şoför tarafından, "20 yıl hapis yattım, 20 yıl da senin için yatarım" diye tehdit edildiğini ileri sürdü.

Pursaklar'da dün meydana gelen olayda, iddialara göre Hamit Mutlu, sürücülüğünü Mehmet Özkan'ın yaptığı, Ulus - Pursaklar seferini gerçekleştiren otobüse bindi. Özkan'ın, otobüsteki yaşlı bir adama hakaret ettiğini duyan Mutlu, yaşlı adam otobüsten indikten sonra şoförün yanına gitti ve uyarıda bulunmak istedi. Mutlu ile daha nazik olması için uyardığı Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra ineceği yere gelen ve durdurma butonuna basan Mutlu, şoförün durmadığını gördü. Devam eden tartışma üzerine otobüsü durdurmayı başaran Mutlu, ön kapıdan ineceği sırada Özkan'ın saldırısına uğradı. Darp edilen, tehdit ve hakaretlere uğradığını söyleyen Mutlu, şoförün kendisini "20 yıl hapis yattım, 20 yıl da senin için yatarım" diyerek tehdit ettiğini iddia etti. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenme oluşan 58 yaşındaki Hamit Mutlu, saldırgan hakkında şikayetçi olduğunu söyledi.

"Bana tepki göstererek araçtan inmemi istedi"

Olayla ilgili konuşan Hamit Mutlu, şoförün araç içerisinde telefonla konuştuğunu ve bazı duraklarda yolcu almadığını da ileri sürerek, "Sabah işe gitmek için otobüse bindim. Otobüs sol şeritten gidiyordu. Şoför birkaç durak hiç durmadı ve yolcu almadı. Bir süre sonra yaşlı bir adam durdurma butonuna bastı ama şoför aracı durdurmadı. Şoför, inmek isteyen kişiye 'Neden butona basmadın' dedi. Yaşlı adam da bastığını söyleyince şoför, 'Bu ihtiyarlar da sabah sabah hiç çekilmiyor' dedi. Yaşlı adam indikten sonra şoförün yanına gidip, yaşlı adama neden agresif davrandığını sordum. Bana, 'sen onun avukatı mısın' dedi ve tepki göstererek araçtan inmemi istedi. Ben de aşağıya inmeyeceğimi söyledim. Ardından otobüsün sürücüsü seyir halindeyken 5 dakika telefonla konuştu. Otobüsteki diğer kişilerede bu durum karşısında sessiz kalmamaları gerektiğini söyledim" dedi.

"Bana, '20 yıl hapis yattım, 20 yıl da senin için yatarım' dedi"

Darp ve tehdit edilmemesinin yanı sıra hakarete uğradığını da ifade den Mutlu, "İneceğim durağa geldiğimde, durdurma butonuna bastım ama şoför durmadı. İneceğim belirtmeme rağmen yoluna devam etti. Bana tepki gösterdi. O sırada aracı durdurup ayağa kalktı ve üzerime geldi ve bana saldırdı. O sırada otobüsün ön kapısı açıktı. Kendimi oradan aşağıya attım. Yere düştüm, şok oldum. Şoför bana, '20 yıl hapis yattım, 20 yıl da senin için yatarım' dedi. Boynumu sıktı. Kolumda ve bacağımda zedelenmeler oldu. Kendisinden şikayetçiyim. Sonuna kadar hakkımı arayacağım" şeklinde konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şoför hakkında idari işlem başlatıldığını bildirdi

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayınlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Özkan hakkında idari işlem başlatıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"28 Ağustos 2024 tarihinde, EGO Genel Müdürlüğü'ne ait 438 numaralı hatta görev yapan 07-401 kod numaralı aracın şoförü, sicil numarası 310 olan Mehmet Özkan'ın, yaşlı bir yolcu ile tartıştığı ve ardından yolcuya fiziksel müdahalede bulunduğu kayıtlardan tespit edilmiştir. Bu üzücü olayla ilgili olarak şoför hakkında derhal rapor hazırlanmış olup, idari işlem başlatılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

ankara, Şiddet, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Belediye Otobüsü Şoförü Tarafından Darp Edilen Adam Tehdit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:06 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı İstanbul'da 1 kişinin öldüğü kaza sonrası metrobüs şoförünün ilk ifadesi: Frene bastım ama tutmadı
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 45 yaralı var
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
17:34 Bunu kimse bilmiyordu Ferdi Kadıoğlu’nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı Bunu kimse bilmiyordu! Ferdi Kadıoğlu'nun transferindeki sürpriz detay ortaya çıktı
17:27 Hem konuştu hem ağladı Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti Hem konuştu hem ağladı! Amcasının yanında kalan gencin sözleri kahretti
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:47 Çekler yıllar sonra bir ilki başardı Ülke puanımız alarm veriyor Çekler yıllar sonra bir ilki başardı! Ülke puanımız alarm veriyor
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
16:27 Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı Şarkıcı Ümit Yaşar yıllar sonra anlattı: Askerde gözümde silah patladı, tedavi masraflarımı Seda Sayan karşıladı
16:06 Heyecan devam ediyor Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı Heyecan devam ediyor! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
15:58 Önce etrafa sonra kafasına sıktı Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı Önce etrafa sonra kafasına sıktı! Korkunç olay yaşanırken çevredekilerin tepkileri akılalmazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 12:26:02. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da Belediye Otobüsü Şoförü Tarafından Darp Edilen Adam Tehdit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement