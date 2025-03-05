Ankara'da Bıçaklı Gasp: 15 Yaşındaki Kız Kurtuldu

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Ankara'da 15 yaşındaki kızı bıçaklayarak gasp eden saldırgan, 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde okuldan çıktıktan sonra durakta otobüs bekleyen 15 yaşındaki kız öğrenciyi kalçasından bıçaklayıp telefon ile parasını gasp eden S.P. (46), Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarının incelemesinin ardından Cahar Dudayev Parkı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan 15 yaşındaki öğrencinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - ANKARA