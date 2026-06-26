Ankara'da Bıçaklı Saldırıya Silahlı Müdahale - Son Dakika
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Ankara'da Bıçaklı Saldırıya Silahlı Müdahale

Ankara\'da Bıçaklı Saldırıya Silahlı Müdahale
26.06.2026 01:42
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Yenimahalle'de bıçakla saldıran şahıs, bekçi tarafından silahla etkisiz hale getirildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sallama bıçakla bir kişiyi kovalayan ve ardından görevli bekçiye saldıran şahıs, silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle Kentkoop Mahallesi Batıkent Bulvarı üzerindeki Meydan AVM önünde meydana geldi. İddialara göre, M.T. isimli şahıs, elindeki sallama bıçakla iş arkadaşı İ.H.A.'yı kovalamaya başladı. Bu sırada bölgede görevli bekçi ekipleri olaya müdahale etti.

Şahsa önce sözlü uyarıda bulunulduğu, ardından bir el havaya uyarı ateşi açıldığı öğrenildi. Ancak M.T.'nin elindeki kesici aletle bu kez görevli bekçiye yönelmesi üzerine bekçinin silahını kullandığı ve şüphelinin sol bacağından yaralanarak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen yaralı M.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda kullanılan kesici alet muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ankara, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Bıçaklı Saldırıya Silahlı Müdahale - Son Dakika

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