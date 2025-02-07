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Ankara'da bina yangını

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Gültepe Mahallesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangından etkilenenlerin sayısı henüz bilinmezken polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.