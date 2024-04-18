Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
İddialara göre, Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısındaki baz istasyonu arızası sebebiyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın çevrede panik yaşanmasına neden olurken, apartmanın çatısında hasar oluştu. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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