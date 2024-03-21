Ankara'da bir boya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgilere göre, Altındağ ilçesindeki Demirciler Sitesi'nde Örnek Mahallesi 107. Cadde'de bulunan bir boya atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
İş yeri sahibi Mert Tiritoğlu, yangını çalışanlarının fark ettiğini belirterek, "Sabah saatlerinde bilmediğimiz bir şekilde elemanlarımız alevi gördüler. Anında itfaiye
ekiplerine haber verdik. Çalışma yapılıyor. Allah'a çok şükür bir can kaybımız yok. Bütün iş yerlerimiz sigortalı. Allah'ın izniyle atlatacağız. Yapı malzemeleri olduğu için yangın bu kadar uzun sürdü. Bu süreci de Allah'ın izni ile atlatacağız" diye konuştu. - ANKARA
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