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Ankara'da bir kişi otobüs şoförü tarafından darp edildi

ANKARA - Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ilaç tedavisi gören bir kişi, otobüs şoförü tarafından darp edildi.

Ankara'da, iddiaya göre, bir yıl önce geçirdiği beyin rahatsızlığı sebebiyle ilaç tedavisigören Hamit Mutlu, sabah saatlerinde Pursaklar - Ulus seferini gerçekleştiren 438 numaralı belediye otobüsünebindi. Mutlu, yaşlı bir kişinin otobüse binmesinin ardından şoför tarafından hakarete uğradığını duydu.

Yaşlı adamın durak düğmesine yanlış bastığı gerekçesiyle şoför tarafından hakaret edildiğini gören Mutlu, şoförü daha saygılı olması için uyardı. Bu uyarının ardından şoför, Mutlu'nun üzerine yürüyerek darp etmeye başladı. Şoför, Mutlu'yu otobüsten iterek dışarıya attıktan sonra hakaret edip tehditler savurdu. Şoförün, Mutlu'ya, "20 yıl cezaevinde yattım, 20 yılda senin için yatarım" dediği ileri sürüldü. Darp anı, güvenlik kameralarına yansıdı.