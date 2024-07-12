Ankara\'da Börekçi Bayisi İska Belgesi Nedeniyle Dükkan Sahibiyle Davalık Oldu

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir börek zincirinin bayiliğini alan Aydın Eşer ile kiraladığı dükkanın sahibi, iskan belgesinde yazan metrekare ile net metrekare arasındaki fark nedeniyle davalık oldu. Eşer, bir önceki belediye yönetiminde görev yapan yapı kontrol müdürünün kaçak yapılara göz yumduğunu iddia etti.

Ankara'da ünlü bir börekçi firması zincirinin bayiliğini alan Aydın Eşer, 3 yıl önce Göksu Mahallesi İnönü Caddesi'de bulunan sitedeki bir dükkanı inşaat halindeyken kiraladı. Kiraladıkları dükkanın yaklaşık bin 100 metrekare olduğunu iddia eden Eşer, sonrasında işletme ruhsatına müracaat ettiklerinde iskan belgesinde yapının 89 metrekare olarak yazdığını söyledi. 89 metrekare dışındaki kaçak yapının kooperatifin ve sitenin ortak kullanım alanı ile belediyenin park yeri olduğunu belirten Eşer, "Daha sonra sitenin müteahhidi ve aynı zamanda dükkanın sahibi olan kişi ile iletişime girdiğimde ruhsatın çıkacağına dair bizi sürekli oyaladı. Hatta bir önceki yapı kontrol müdürüne daire verdiğini, ruhsatın çıkmasının yakın olduğunu söyledi. Şu anki belediye yönetimi ise 89 metrekareden sonrasının kaçak yapı olduğuna dair tutanak tuttu" diye konuştu.

"Sitede bulunan 211 daire ve 9 tane dükkanda kaçak yapı olduğunu belediyeye başvurduğumuzda öğrendik"

Konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını dile getiren Eşer, "Biz belediyeye dilekçe verdiğimizde sadece bizim ruhsatta usulsüzlük olduğunu sanıyorduk. Sitede bulunan 211 daire ve 9 tane dükkanda kaçak yapı olduğunu belediyeye başvurduğumuzda öğrendik. Metrekare üzerinden düşündüğümüzde yaklaşık 300 milyon TL haksız kazanç elde edilmiş olduğu anlaşılıyor. Sitede bulunan 211 daire ve 9 dükkan hakkında iskan iptali davası açılacak" dedi.

Bir önceki belediye yönetiminde görev yapan yapı kontrol müdürünün kaçak yapılara göz yumduğunu iddia eden Eşer, müdürün aynı sitede oturduğunu söyledi. - ANKARA