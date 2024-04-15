Ankara\'da boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren zanlı polise teslim oldu

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Ankara'da boşanma aşamasındaki eşini silahla vurarak öldüren zanlı, polis ekiplerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde eşinden boşanma aşamasında olan K.C., Güzelkent Mahallesi'ndeki evinde eşi Y.K.C. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çiftler arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine K.C., silahla eşine ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. K.C, olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu. - ANKARA