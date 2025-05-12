Ankara'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Ankara'da çatı alevlere teslim oldu

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi 78 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanı çatısında henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının kısa süre içerisinde büyümesi üzerine, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangının daha fazla büyümeden söndürdü.

Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.