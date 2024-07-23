Ankara'da Çiftçi Traktöründe Binlerce Sinekle Karşılaştı

3.Sayfa

Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarlasında çalışmak için traktörünün başına geçen çiftçi, aracın içerisindeki binlerce sinekle karşılaşmasının ardından neye uğradığını şaşırdı.

Polatlı'da çiftçilik yapan bir vatandaş, tarlasında çalışmak için traktörünün başına geçti. Aracın tavanının, camlarının ve direksiyonunun binlerce sinekle kaplandığını fark eden çiftçi neye uğradığını şaşırdı. Sinekleri eliyle temizlemeye çalışan vatandaşın çabası da boşa çıktı. Sürekli hareket halindeki sineklerden korkan vatandaş ağzı ve kulağını bez ile kapatarak korunmaya çalıştı. Sineklerin çevredeki besi çiftliklerinden kaynaklandığı iddia edildi. - ANKARA