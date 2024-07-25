Ankara'da Cinnet Getiren Kız, Annesini Bıçakladı

Ankara'da dehşet: Cinnet getiren kız, annesini bıçakladı
ANKARA - Ankara'da cinnet getiren kız, annesini bıçakla yaraladı.
Alınan bilgiye göre olay, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi 354. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ruhsal problemleri olan D.K., balkonda tartışma yaşadığı annesi Z.K.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olayda hafif yaralanan Z.K. ambulansla hastaneye sevk edilirken, şüpheli D.K. gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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