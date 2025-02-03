Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı - Son Dakika
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Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı

Ankara\'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen olayda, A.A. isimli bir genç erkek, H.N.K. adlı kadını ve köpeğini darbedip kaçırmaya çalıştı. Çevredekilerin tepkisi üzerine kadın, otomobilden kaçma fırsatı buldu. Olay yerinden kaçan şüpheli A.A., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.02.2025 07:34
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 16 yaşındaki genç kızı zorla otomobile bindirmeye çalışan şahıs, kızın köpeğini de defalarca tekmeledi. Genç kızın darp edildiği, köpeğin tekmelendiği anlar kameralara yansıdı.

KIZA TEKME VE YUMRUKLAR SAVURDU

Olay, geç saatlerde Kurtuluş Mahallesi Battalgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre A.A., yönetimindeki 06 PGM 76 plakalı otomobille cadde üzerinde köpeğini gezdiren H.N.K.'nin yanında durdu. Otomobilden inen şüpheli, genç kıza saldırıp beraberindeki köpekle birlikte darbetti. Kızı saçından çekip, tekme ve yumruk darbeleriyle zorla otomobile bindiren A.A., elinden bırakmak istemediği köpeğe de tekmeler savurdu.

Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ, KADIN OTOMOBİLDEN KAÇTI

Kadının yardım çığlıkları üzerine çevrede oturanlar A.A.'ya tepki gösterdi. Birçok kişi pencere ve balkonlara çıkarken, bazı kişilerde sokağa çıkarak şehir zorbasının üzerine doğru gitti. Bunun üzerine şüpheli otomobiline binerken bu fırsattan yararlanan H.N.K. ise araçtan dışarı çıktı. Şüpheli otomobille olay yerinden kaçmaya çalışırken bu kez onu engellemeye çalışan kadın düşerek, başına kaldırıma çarptı.

Mahalleli kadının etrafından çember oluştururken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan köpek ise bulunamadı.

Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekipleri ise olay yerinde yaralı kadın ile çevredekilerin bilgisine başvurdu. Ardından polisin yaptığı çalışma ile yeri tespit edilen A.A., kaçtığı otomobilde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Polatlı, Ankara, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı - Son Dakika

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