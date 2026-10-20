Ankara'da DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla 16 şüpheliden 14'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2 Suriye ve 1 Özbekistan uyruklu kişi bulunuyor, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik finansman sağlama operasyonunda 14 şahıs gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Alman kolluk kuvvetlerince DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağlamak suçundan 31 Mayıs 2023 tarihinde aralarında bir kısım Türk vatandaşı olan kişilerin de bulunduğu dört kadın ve üç erkek şahıs gözaltına alındığı anlaşıldı. Başsavcılık tarafından, konu ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 'Suriye'nin kuzeyinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda esir olarak tutulan DEAŞ terör örgütü üyelerini satın alarak özgürlüklerine kavuşturmak veya mali destek sağlamak amacıyla Almanca konuşulan ülkelerde koordineli bağışların toplandığı, genellikle Suriye'den koordine edilen 'Telegram' isimli sosyal medya platformu üzerinden kurulan kanallar aracılığı ile toplanan bu bağışların finansal transfer hizmeti sağlayıcıları, online ödeme hizmetleri (WISE) veya diğer aracı kişiler aracılığıyla Almanya'daki kişiler tarafından sözde finans ajanları kullanılarak Suriye'ye aktarıldığı' gibi hususlar tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü C Büro ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında DEAŞ terör örgütü adına terörizmin finansmanı faaliyetleri yürüttüğü bilgileri bulunan ve MASAK, HTS çalışması neticesinde şüpheli işlemler gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 Suriye, 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 16 şahıs tespit edildi.

20 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere farklı illerde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilerek; 16 şüpheliden 14'ü silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlamalarıyla yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Ankara BaşsavcılığıÖzbekistanGüvenlik3. SayfaSuriyeGüncelAnkaraTerörSon Dakika

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