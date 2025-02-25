Ankara\'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir evde doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

ANKARA'DA DOĞAL GAZ FACİASI

Edinilen bilgiye göre olay, Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 3 kişilik aileden haber alamayan yakınları polise haber verdi. Olay yerine gelen ve çilingir yardımıyla eve giren ekipler, baba, anne ve çocuklarının cansız bedeniyle karşılaştı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk belirmelere göre 3 kişinin doğalgaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilirken, cenazeler yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerine gelen Başkent Doğalgaz ekipleri yapılan incelemenin ardından binanın doğalgaz tesisatını mühürledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.