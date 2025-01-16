Ankara'da Dolandırıcılara Baskın

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Ankara'da "Bul karayı al parayı" oyunu ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki ay önce "Bul karayı al parayı" oyunu ile dolandırıcılık yapan bir gruba yönelik çalışma başlattı. Şahısların aralarında görev dağılımı yaptıkları belirlendi. Beşerli 2 grup halinde çalışan şüphelilerin her gün farklı yerde tezgah açtıkları tespit edildi.

5 kişide farklı görev

Kartları dağıtan kişi oyunu oynayan kişilerden 2 beyaz kart ve bir joker kart arasından jokeri takip etmesini istiyor. "İknacı" adı verilen şüpheli mağdurları kolundan çekerek oyuna davet ediyor. Sonrasında ekipten olan "oyuncu" denilen şüpheli ise oynayıp para kazanmış gibi yaparak oyuna özendiriyor. Tezgaha mağdur geldiği sırada ise dağıtıcı joker kartı tezgaha koymuş gibi yaparak üstüne beyaz kart koyuyor ve mağdurun yanlış kartı takip etmesi sağlanıyor. Para kaybeden vatandaşlar ise "uğurlayıcı" denilen şahıs tarafından "Bunlarla uğraşılmaz bunlar mafya, başını belaya sokma. Polise sakın gitme yoksa ailen ve senin için iyi şeyler olmaz" şeklinde tehdit ediliyor. Grupta bulunan son kişi ise polisi gözetleme işini yapıyor. - ANKARA