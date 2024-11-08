Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu

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Ankara'da vatandaşları milli emlak arazi vaadi ve tehditle dolandırdığı iddia edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, vatandaşları sahte belgelerle milli emlak arazisi satışı ve tehditle 40 milyon liralık dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli 5 Kasım'da gözaltına alınmıştı. Gözaltında olan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcıya ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. - ANKARA